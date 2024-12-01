فرنسا تُحذر الاحتلال من خطر انهيار وقف إطلاق النار في لبنان

رام الله - وطن: حذرت فرنسا الاحتلال من تداعيات خطيرة على وقف إطلاق النار في لبنان، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأوضحت باريس أن انتهاكات الاحتلال المتزايدة تهدد باستقرار الوضع الأمني في المنطقة.

وبحسب الصحيفة، أبلغت فرنسا الاحتلال أنه خلال اليوم الأخير تم تسجيل 52 خرقًا لوقف إطلاق النار لم تمر عبر آلية المراقبة المعتمدة.

وكما أشارت إلى أن هذه الانتهاكات أسفرت عن استشهاد ثلاثة مدنيين لبنانيين، مما يزيد من حدة التوتر في لبنان.

وفي تطور آخر، أفادت التقارير أن طائرات مسيرة "إسرائيلية" بدأت بالتحليق مجددًا على ارتفاع منخفض فوق العاصمة بيروت خلال الساعة الأخيرة، ما أثار مخاوف من تصعيد محتمل.

ودعت فرنسا الاحتلال إلى احترام التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، محذرة من أن استمرار الانتهاكات قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية وإضعاف الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في لبنان.