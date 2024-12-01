بعد نشر القسام فيديو له: عائلة الأسير لدى المقاومة عيدان ألكسندر تطالب ترامب بالتدخل العاجل في اتفاق تبادل الأسرى

رام الله - وطن: طالبت عائلة الأسير الإسرائيلي الأميركي "عيدان ألكسندر" لدى المقاومة في قطاع غزة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بالتدخل الفوري للمساعدة في إتمام اتفاق لتبادل الأسرى، وذلك في تصريحات نقلتها شبكة "إن بي سي" الأميركية.

وأكدت العائلة في بيانها: "على ترامب عدم الانتظار حتى تولي منصبه مرة أخرى للتدخل في هذا الملف الإنساني".

وأَضافت "تحرير الرهائن يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة، ويجب إعادتهم إلى ديارهم قبل فوات الأوان."

وكانت كتائب القسام قد بثت يوم أمس فيديو للأسير ألكسندر يُطالب فيه ترامب بالتفاوض من أجل عقد صفقة تبادل أسرى.