مروان طوباسي يكتب لوطن: تعزيز الفوضى واستدامة الاحتلال ، مشروع الهيمنة الامريكية الإسرائيلية في الشرق الأوسط

يستمر اتجاه الأنظار إلى الشرق الأوسط ، حيث تتشابك الأحداث وتتسارع بشكل يعكس مشروعا طويل الأمد يهدف إلى إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية للمنطقة خاصة بما يجري اليوم في ادلب وحلب ، مع تصاعد المحارق في غزة وبعد ما جرى بحق لبنان ، بما يخدم مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل . هذا المشروع، الذي يرتكز على استدامة الفوضى وزعزعة استقرار الدول وتصفية قضيتنا الوطنية ، يكتسب زخما جديدا في ظل التطورات المتسارعة في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق، مع ما تحمله من تهديدات مباشرة لدول اخرى مثل الأردن.

إن ما يحدث اليوم ليس مجرد تصعيد عابر أو مجموعة من الأحداث المنفصلة، بل هو امتداد لرؤية استراتيجية أمريكية إسرائيلية متشابكة ومتدحرجة تسعى إلى خلق شرق أوسط جديد وفق تصور نتنياهو الذي اعلنه ، يعتمد على تفتيت الدول وتحويلها إلى كيانات هشة وغير قادرة على مقاومة الهيمنة . هذه الرؤية ليست وليدة اللحظة ، بل ترسخت مع إعلان الولايات المتحدة وإسرائيل عن مشاريع سابقة مثل ما سُمي بالربيع العربي ، وما اعلنته قبل ذلك بعقدين كونداليزا رايس بخصوص الشرق الاوسط الجديد والفوضى المنظمة ومن ثم "صفقة القرن" ولاحقا الناتو الشرق أوسطي واخيرا وليس آخرا على ما يبدو العدوان بحق لبنان وما يدور من جرائم التطهير العرقي بفلسطين وما يخطط له من مشاريع الضم الكولنيالي . كل تلك المشاريع التي هدفت وما زالت إلى تصفية قضيتنا الوطنية الفلسطينية بشكل يخدم الهيمنة الإسرائيلية والمشروع الصهيوني ، والتطبيع مع الدول العربية على حساب جوهر قضيتنا ، الذي يُعد خطوة أساسية لإعادة تشكيل ميزان القوى الإقليمي .

-- الإبادة الجماعية في غزة، أداة لتحقيق الهيمنة.

في غزة، ما زالت تتجلى ملامح هذه الرؤية بأبشع صورها . عمليات الابادة الجماعية والاقتلاع والتدمير الشامل للبنية التحتية ليست مجرد ردود فعل عسكرية على ما جرى بالسابع من أكتوبر قبل عام ، بل تعكس استراتيجية مدروسة تهدف إلى استنزاف واجهاض المقاومة الفلسطينية وخلق واقع جديد يُحوّل القطاع إلى منطقة معزولة وغير قابلة للحياة .

تسعى إسرائيل من خلال عدوانها إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية . فمن جهة، تهدف إلى استدامة حالة الصراع الداخلي الفلسطيني ، ومن جهة أخرى، تسعى إلى إعادة الاحتلال المباشر والأستيطان أو فرض سيطرة مشددة تُقصي أي وجود مقاوم في غزة وتعمل على تقسيمه وعزله . هذا العدوان لا يمكن فصله عن رغبة إسرائيل في استخدام القطاع كورقة ضغط لفرض رؤيتها في المنطقة، سواء من خلال محاولات تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي و تحويل سكان غزة إلى لاجئين يدفعون باتجاه سيناء او ما يسمى إسرائيليا "الوطن البديل" في الأردن ولاحقا الى محاولات تنفيذ ذلك بالضفة الغربية .

-- الفوضى الموجهة في سوريا ولبنان ، خدمة لأهداف إسرائيلية أمريكية.

في سوريا ولبنان ، تظهر بوضوح معالم الفوضى الموجهة التي تعمل الولايات المتحدة وإسرائيل على إشعالها ودعمها. فعودة دعم الجماعات المسلحة التكفيرية والإرهابية في إدلب وحلب وشمال سوريا الان والاعتداءات الاسرائيلية شبه اليومية على أراضيها يهدف إلى قطع خطوط الإمداد الايرانية لسوريا ولبنان وإلى اضعاف الوجود الايراني ، وإبقاء الدولة السورية في حالة ضعف دائم، مما يمنع أي عودة لاستقرارها أو استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها او دورها المفترض بالمنطقة بعد ان عاد النظام العربي الرسمي اليها واستعادت مكانتها بالجامعة العربية من جهة ، ومن جهة اخرى فهو ايضا موجه ضد روسيا وتواجدها بالمنطقة خاصة وهي تواجه حرب الوكالة الأمريكية الغرب اطلسية ضدها .

أما في لبنان ، فإن العدوان الإسرائيلي الأخير عكس محاولة لتقويض المقاومة اللبنانية المتمثلة في حزب الله ، الذي يُعد أحد أبرز التحديات الاستراتيجية لإسرائيل في المنطقة . إسرائيل تدرك أن أي استقرار في لبنان قد يعزز من موقف المقاومة ووحدة الموقف اللبناني الوطني ، لذلك تسعى لإبقاء البلاد في حالة من التوتر السياسي والاقتصادي واثارة البلبلة الداخلية بين الاطراف السياسية واللعب على الوتر الطائفي بعد فشلها في تحقيق أهدافها المعلنة وتعرضها لخسائر بشرية وعسكرية واقتصادية فادحة .

-- الأردن تحت التهديد ، الهدف القادم للفوضى .

مع تصاعد الفوضى في المنطقة، يبرز الأردن كهدف محتمل في المشروع الأمريكي الإسرائيلي . موقع الأردن الشقيق الجغرافي ودوره الاستراتيجي في القضية الفلسطينية ودعمها يجعلان منه محورا حساسا في أي خطة لإعادة تشكيل المنطقة.

الضغوط الاقتصادية والسياسية التي يتعرض لها الأردن اضافة الى محاولات إثارة جماعات تكفيرية لتهديد الامن الداخلي ليست بمعزل عن هذا المشروع . فالولايات المتحدة وإسرائيل تدركان أن زعزعة استقرار الأردن قد تخدم أهدافا متعددة ، من بينها تعزيز الضغط علىينا نحن الفلسطينيين، ومحاولات دفعنا نحو خيارات سياسية تخدم رؤية إسرائيلة صهيونية ودينية لما يُعرف بـ"الوطن البديل" ، خاصة بعدما جرى الحديث عنه مؤخرا حول الدولة الفلسطينية في شمال شرق الاردن وجزء من الاراضي العراقية من جانب غلاة الصهيونية الدينية .

-- ترامب والرؤية الأمريكية الإسرائيلية.

في هذا السياق، يبرز التساؤل حول دور الإدارات الأمريكية المختلفة في تعزيز هذه الرؤية . إدارة ترامب في فترة رئاسته السابقة على وجه الخصوص، أظهرت انحيازا واضحا لإسرائيل وتكريسا متميزا لتعزيز الشراكة الإستراتيجية ، وسعت إلى تسريع تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد . من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والضغط من أجل تطبيع العلاقات مع الدول العربية، وتنفيذ "صفقة القرن"، حيث قدمت إدارة ترامب دعما غير مسبوق لتحقيق أهداف إسرائيل في المنطقة.

والان فمن المرجح أن يواصل ترامب هذه السياسات من خلال صفقة القرن ٢ والدفع غير المسبوق لتنفيذ التطبيع السعودي الإسرائيلي ، ولكن بشكل أكثر عدوانية كما اعتقد . ترامب يعتقد أن تعزيز الفوضى ودعم إسرائيل بشكل مطلق هما السبيل لضمان الهيمنة الأمريكية بمنطقتنا في مواجهة النفوذ الصيني والروسي المتصاعد واحتواء الدور الايراني في غياب مشروع عربي موحد .

إسرائيل من جانبها، تستغل هذه الفوضى لتحقيق مكاسب استراتيجية بعيدة المدى . فهي تسعى إلى تحويل مناطق إلى قواعد دائمة لنفوذها، كما هو الحال في كردستان العراق وفي اذربجيان ، حيث تعمل على بناء تحالفات جديدة تُعزز وجودها الإقليمي.

هذه الاستراتيجية تعتمد على تحويل دول المنطقة إلى كيانات ضعيفة ومنقسمة، مما يسمح لإسرائيل بتثبيت هيمنتها وتوسيع نفوذها دون مواجهة تهديدات كبيرة.

لكن هذه الاستراتيجية تحمل في طياتها مخاطر كبيرة، ليس فقط على استقرار المنطقة ، بل على السلم والأمن الدوليين . فالفوضى الممنهجة قد تؤدي إلى تصاعد الصراعات وتحولها إلى حروب شاملة يصعب احتواؤها خاصة مع ما يجري من حرب بالوكالة ضد روسيا من خلال أوكرانيا والتهديدات الأمريكية في بحر الصين .

لذلك ، تتطلب المرحلة رؤية إقليمية موحدة وإرادة سياسية فلسطينية وعربية واضحة ومتماسكة لمواجهة هذا المشروع لفرض وقف العدوان على غزة باعتبارها جزء من الوطن الفلسطيني الواحد الامر الذي يتطلب تجسيد الوحدة بين الكل الفلسطيني في اطار منظمة التحرير والعمل على استنهاضها وإصلاح نظامنا السياسي بشكل ديمقراطي . وعلى دول المنطقة أن تتبنى استراتيجية مضادة تستند إلى مقاومة هذه المشاريع وتعزيز التحالفات الإقليمية العربية والإسلامية بل ومع الدول الصديقة وبالمقدمة منها الصين وروسيا في كافة المسارات السياسية والمحافل الدولية حتى نتمكن من مواجهة التحديات الصعبة التي تواجه حقوقنا الوطنية غير القابلة للتصرف ، كما ودعم الدول العربية بآليات عملية واضحة التي تستهدفها هذه الحروب والفوضى وما سيعمل عليه الأحتلال من مشروع الضم لأغلب مساحة الضفة الغربية وخلق المعازل الجغرافية . فقط من خلال هذا النهج يمكن كسر الحلقة المفرغة للفوضى المنظمة وإفشال المخططات الرامية إلى تغيير الخرائط السياسية والجغرافية في الشرق الأوسط .