"عماد هزيم" يتوج بجائزة "محترف تجربة العميل" لعام 2024

رام الله - وطن: في إنجاز عالمي يضاف إلى سجل النجاحات الفلسطينية، تُوّج الخبير الدولي في إسعاد العملاء عماد هزيم بجائزة " محترف تجربة العميل" لعام 2024 "CX Professional of the Year" ضمن النسخة الخامسة من جوائز "Customer Centricity World Series"، التي تُعد واحدة من أرفع الجوائز العالمية في مجال تجربة العملاء و التي يتنافس من خلالها اكثر من 76 شركة من 23 دولة حول العالم للحصول على جوائز ضمن فئات مختلفة متعلقة في تجربة العميل.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لمسيرة عماد الحافلة في نشر وتعزيز مفهوم تجربة العميل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث عمل مستشارًا ومدربًا لتجربة العملاء، وأسهم في تطوير استراتيجيات وتجارب مبتكرة لأكثر من 40 شركة، إضافة إلى تدريبه أكثر من 7,000 محترف. كما تميّز بجهوده الإعلامية من خلال إنتاجه لبرنامج "التجربة"، الذي يهدف إلى نشر ثقافة تجربة العميل.

وفي تصريح له عقب الفوز، قال عماد هزيم: "يشرفني أن أرفع اسم فلسطين عاليًا في هذا المحفل الدولي، وأتطلع إلى مواصلة العمل مع الشركات والأفراد لتحقيق تجارب عملاء متميزة تعزز رضاهم وولاءهم".

يُذكر أن عماد هزيم يُصنّف في المرتبة 12 عالميًا كأحد أكثر المؤثرين في مجال تجربة العميل وفق تصنيف مجلة CX Magazine. كما يشغل دور حكم وسفير في العديد من الجوائز العالمية لتجربة العملاء، حيث يواصل تحقيق الريادة من خلال استراتيجيات مبتكرة تُثري تجربة العملاء وتُرسّخ التميز في هذا المجال الحيوي.