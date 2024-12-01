الاحتلال يقصف مركبة في جنين

وطن: قصفت طائرة مسيرة لجيش الاحتلال، صباح اليوم الأحد، مركبة جنوب جنين .

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنّ سلاح الجو هاجم قبل قليل مجموعة من الشبان الفلسطينيين بعد قصف مركبتهم في قرية صير جنوب جنين

من جهتها، زعمت إذاعة جيش الاحتلال أن "الخلية" المستهدفة في قرية صير قرب جنين تتكون من 4 فلسطينيين، لكن مصيرهم حتى اللحظة لم يتضح.

وبينت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدة آليات عسكرية من حاجز "دوتان" العسكري مكان القصف، وفرضت حصاراً عليه.

وقال مدير جمعية الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي إنّ طواقمه تلقت بلاغاً بقصف مركبة في قرية صير، لكن قوات الاحتلال المتواجدة في المنطقة منعت مركبات الإسعاف من الاقتراب من المركبة المقصوفة.