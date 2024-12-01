دائرة مناهضة الأبارتهايد في منظمة التحرير ترحب بتصويت اتحاد أكسفورد اعتبار "إسرائيل" دولة فصل عنصري

وطن: رحّبت دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية بقرار اتحاد أكسفورد، الذي صوّت بأغلبية ساحقة على اعتبار "إسرائيل" دولة فصل عنصري، ترتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت الدائرة أن هذا التصويت يشكل خطوة مهمة في فضح سياسات الاحتلال الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي، ويعكس تنامي الوعي العالمي بالانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

وثمّنت الدائرة جهود الطلاب والناشطين الذين عملوا على تقديم هذا القرار، والمساهمة في تبني الاتحاد موقفاً يعبر عن التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أهمية استثمار مثل هذه القرارات لدفع المزيد من الدول والمؤسسات لاتخاذ خطوات مماثلة.

كما دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير ملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق الفلسطينيين، والعمل على وقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري في قطاع غزة والضفة المحتلة، والاستناد إلى قرارات محكمتي العدل والجنائية الدولية، لعزل دولة الاحتلال ومقاطعتها بوصفها دولة احتلال واستيطان استعماري.