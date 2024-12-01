الاحتلال يعتقل أربعة شبان من سلفيت

رام الله - وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، أربعة شبان من مدينة سلفيت.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة واعتقلت كلا من: كرم المصري، شريف رشدي، أحمد عبد الفتاح معالي، محمد الحسن، وذلك عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

ويشار إلى أن محافظة سلفيت تتعرض منذ يوم الجمعة الماضي إلى حملة مداهمات واسعة للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال والمستعمرين، وإقامة الحواجز العسكرية، حيث شهدت مفترقات الطرق مساء أمس هجوم كبير من قبل المستعمرين وتم الاعتداء على المركبات المارة وضربها بالحجارة.