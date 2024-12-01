القوات المسلحة اليمنية تطلق صاروخ باليستي على تل أبيب

رام الله - وطن: قصفت القوات المسلحة اليمنية مدينة تل أبيب بصاروخ باليستي، دون اعلان رسمي منها بذلك.

وزعم جيش الاحتلال ، صباح الأحد، اعتراض صاروخا أرض-أرض أطلق من اليمن، حيث دوت صافرات الإنذار في منطقة تل أبيب.

لكن مصادر عبرية ومنصات للمستوطنين ذكرت ان الصاروخ سقط في منطقة اللطرون بالقرب من القدس المحتلة.

وذكر جيش الاحتلال في بيان مقتضب أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق، وذلك في أعقاب إطلاق صاروخ من اليمن.

وبحسب المتحدث العسكري الإسرائيلي، فإن سلاح الجو تمكن من اعتراض الصاروخ قبل دخوله الأجواء، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

إلى ذلك، أعلنت طواقم الإسعاف الإسرائيلية إصابة 4 مستوطنين بجروح طفيفة خلال تدافعهم باتجاه الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن.