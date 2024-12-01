وزير إسرائيلي سابق: نتنياهو جر "إسرائيل" للخراب و الجيش ينفذ تطهيرًا عرقيًا شمال قطاع غزة

وطن: قال وزير حرب الاحتلال الأسبق موشيه يعلون، ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قاد "إسرائيل" إلى الخراب، مقرًا بأن ما يجري شمال قطاع غزة تطهيرًا عرقيًا ينفذه جيش الاحتلال.

وجاء ذلك في مقابلة أجرتها قناة “democratv” الإسرائيلية المحلية مع يعلون، وأعادت هيئة البث الرسمية نشر مقتطفات منها.

وحول سياسية حكومة اليمين الإسرائيلية بقيادة نتنياهو في الضفة الغربية وقطاع غزة قال يعلون: “يتم جرنا الآن للاحتلال، والضم، والتطهير العرقي- انظروا إلى شمال القطاع- والتهجير، والاستيطان اليهودي".

يعلون الذي شغل منصب وزير الحرب بين عامي 2013-2016، قال، خلال المقابلة: "إن بنيامين نتنياهو يقود إسرائيل نحو "الخراب".

وخلال المقابلة قاطعت المحاورة يعلون، وسألته: "لقد قلتَ كلمات لم أتوقع أن أسمعها منك، تطهير عرقي في شمالي قطاع غزة أتظن أننا في الطريق إلى ذلك؟".

ورد يعلون: "ولما في الطريق؟ ماذا يحدث هناك؟ لم تعد بيت لاهيا موجودة ولم تعد بيت حانون موجودة، والآن يعملون في جباليا، إنهم (الجيش الإسرائيلي) يطهرون المنطقة من العرب".

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة".

بينما يقول المواطنون في غزة إن "إسرائيل" ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.