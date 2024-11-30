تظاهرة حاشدة في مدينة بريمن الألمانية تنديداً باستمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة

وطن: نظمت الجالية الفلسطينية والتجمع الفلسطيني للوطن والشتات في مدينة بريمن الألمانية وضواحيها، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بالتزامن مع عشر مدن المانية تظاهرة حاشدة تنديداً باستمرار جرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، بمشاركة الجاليات العربية ومتضامنين ألمان وأوروبيين.

ورفع المشاركون في التظاهرة الأعلام الفلسطينية، واللافتات التي تُعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وتُندد بالجرائم البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق شعبنا.

وقال رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن وضواحيها، ومفوض عام التجمع وامين سره سامر بلال أصلان، جئنا اليوم لنؤكد للعالم اجمع اننا لن نتوقف عن تنظيم التظاهرات التضامنية الحاشدة مع شعبنا في غزة حتى وقف العدوان وتحقيق مطالب شعبنا بالحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

ودعا اصلان خلال التظاهرة الحكومة الألمانية إلى انهاء جميع صادرات الأسلحة التي تؤجج الصراعات والقمع

وطالب الحكومة الالمانية ايضا بالغاء قانون تجريم التضامن مع فلسطين مشيراً إلى أن الشعارات والرموز الفلسطينية تمثل الحرية والعدالة ولا يجب أن تجرم الآن!!

واختتم اصلان حديثه: "كفي للعنصرية ضد الفلسطينيين في ألمانيا! يجب أن يعيش الفلسطينيون هنا بدون تمييز أو قمع".