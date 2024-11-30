الاحتلال يعلن مقتل رقيب من كتيبة الهندسة 601 خلال عملية للمقاومة شمال القطاع

وطن: اعلنت وسائل اعلام عبرية مساء اليوم الاسبت عن مقتل جندي من جيش الاحتلال خلال معارك مع المقاومة شمال قطاع غزة.

وقالت ان الرقيب بجيش الاحتلال "زامير بورك" من كتيبة الهندسة 601 قتل خلال عملية للمقاومة في شمال القطاع.

وكانت أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ إن مجاهديها استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافاة" بقذيفة "الياسين 105"، وانه وفور خروج عدد من الجنود المصابين من داخل الدبابة تم استهدافها مرة أخرى بقذيفة RBG". منوهة إلى أن الاستهداف تم في منطقة المفتي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ووفقًا لآخر معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد قتل 29 جندياً منذ مطلع نوفمبر الجاري في المعارك الدائرة بين المقاومين في غزة وجيش الاحتلال.