الرئيس يصدر قرارات بترقية عدد من موظفي الخدمة المدنية من الفئة العليا

وطن: أصدر الرئيس محمود عباس، قرارات رئاسية بترقية عدد من موظفي الخدمة المدنية، الفئة العليا، بناءً على تنسيبات من مجلس الوزراء للعام 2021، إضافة إلى من تجاوز عمره 55 عاما من تنسيبات مجلس الوزراء للأعوام من 2022 وحتى العام 2024.

وتأتي هذه القرارات من قبل الرئيس، إنصافاً لموظفي الخدمة المدنية الذين تأخرت ترقيتهم جراء الظروف الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين، إضافة إلى الحاجة لملء الشواغر في الوزارات والدوائر الحكومية، علماً أن باقي الترقيات المستحقة لموظفي الفئة العليا من تنسيبات مجلس الوزراء لهذه الأعوام ستستكمل خلال الفترة القليلة المقبلة.