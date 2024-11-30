إصابة طفلين خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس

وطن: أصيب طفلان، اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها قرية عصيرة القبلية، جنوب نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (15 عاما) بالرصاص الحي، وآخر (16 عاما) جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

وقال رئيس المجلس القروي حافظ صالح، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها الطفلان.