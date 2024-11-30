قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفل حارس شمال سلفيت

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم السبت، بلدة كفل حارس شمال سلفيت، واحتجزت عددا من الشبان.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واحتجزت عددا من الشبان ونكلت بهم وسط إطلاق مكثف للقنابل الصوتية.

وكانت قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية بالقرب من جسر الزاوية مساء اليوم، حيث نصبت حاجزا عسكريا، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج من وإلى البلدة، علما أن هذه المنطقة تربط القرى والبلدات الغربية لمحافظة سلفيت بعضها مع بعض، وتتعمد قوات الاحتلال نصب حاجز فيها بشكل مستمر ومفاجئ.

كما اقتحمت قوة راجلة بلدة دير استيا شمال غرب سلفيت، وأوقفت عدة مركبات وفتشتها ودققت بهويات راكبيها، قبل أن تنسحب من المكان.