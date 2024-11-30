استشهاد 3 عاملين مع المطبخ المركزي العالمي في غارة شنها الاحتلال جنوب غزة

وطن: أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة السبت استشهاد ثلاثة عاملين مع منظمة "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) في غارة شنها الاحتلال الإسرائيلية على جنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إنه تم نقل "خمسة شهداء على الأقل، بينهم ثلاثة من العاملين في المطبخ العالمي" جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي سيارتهم التي كانت تسير على شارع صلاح الدين الرئيسي، في شمال شرق مدينة خانيونس.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان من المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا.

وقال بصل إن الشهداء الثلاثة العاملين في المنظمة هم عازم أبو دقة وهو مدير قسم المطابخ الاجتماعية في المطبخ العالمي بجنوب قطاع غزة، وعاهد عزمي قديح، وومحمد عادل النملة.

وأشار إلى أن السيارة المستهدفة كانت "مميزة بشعار المطبخ ومكشوفة للاحتلال خاصة أن طائرته المسيرة تحوم فوق كل شبر في قطاع غزة".

وذكر شهود عيان أن السيارة المستهدفة كانت خلف قافلة لمركبات تحمل مساعدات.

وفي نيسان/ أبريل، استشهد 7 عاملين في "وورلد سنترال كيتشن" في غارة إسرائيلية على غزة، ليقر الجيش الاسرائيلي حينذاك بارتكابه "خطأ كبيرا".

المصدر:"عربي 48"