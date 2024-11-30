بالفيديو| الأسير لدى المقاومة عيدان ألكساندر في رسالة لنتنياهو.. أنت أهملتنا ونحن نموت كل يوم ألف مرة ولا أحد يشعر بنا

وطن: نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو مصور لأسير إسرائيلي في قطاع غزة، يحمل الجنسية الأمريكية.

وقال الأسير الإسرائيلي لدى المقاومة في رسالته: "كل يوم نقضيه هنا يبدو وكأنه للأبد، والألم من داخلنا ينمو يومًا بعد يوم". بينما بدا باكيًا خلال رسالة له "قبل فوات الأوان".

وفي رسالته، أفاد الأسير عيدان ألكساندر بأنه أسير لدى حركة "حماس" في قطاع غزة منذ 420 يومًا. موجهًا رسالته لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عبّر عن إحباطه من خطاب نتنياهو الأخير حول تخصيص مكافأة مالية لكل من يُدلي بمعلومات عن الأسرى في غزة.

وأردف في رسالته لنتنياهو: "سمعتك تتحدث إلى شعب إسرائيل في التلفزيون، وأنا محبط جدًا، سمعتك وأنت تُعلن عن تخصيص 5 مليون دولار لمن يُعيدنا أحياء".

وقال : "رئيس الوزراء من المفترض أن يحمي شعبه وجنوده وأنت أهملتنا، حراسنا أبلغونا بالتعليمات الجديدة في حال وصول قوات الجيش إلينا".

واكد: "الخوف يتملكنا ونحن نموت كل يوم ألف مرة ولا أحد يشعر بنا". مخاطبًا المستوطنين: "شعب إسرائيل لا تهملونا، نريد أن نعود لمنازلنا ونحن في كامل عقولنا؛ الخوف والعزلة يقتلوننا، من فضلكم لا تنسونا".

وتابع: "من غير المعقول أن ندفع ثمن ما ارتكبته الحكومة من أخطاء". داعيًا المستوطنين للتظاهر يوميًا للضغط على حكومة نتنياهو "ووضع حد للكابوس الذي نعانيه".

وفي رسالته للرئيس الأمريكي المنتخب حديثًا دونالد ترامب، قال الأسير عيدان، إنه "مواطن يحمل الجنسية الأمريكية، ومحتجز حاليًا في قطاع غزة.

وطالب، ترامب باستخدام نفوذه كـ "رئيس للولايات المتحدة" وكل الطرق للتفاوض من أجل عقد صفقة تبادل أسرى. مؤكدًا: "كل يوم نقضيه هنا يبدو كأنه للأبد والألم بداخلنا ينمو يوميًا".

ودعا، الرئيس ترامب لـ "عدم اقتراف ذات الخطأ الذي اقترفه جو بايدن؛ بأرسال الأسلحة (لقوات الاحتلال) وفرض حصار يقتل الأسرى". مردفًا: "لا أريد أن ينتهي بي الأمر مقتولًا مثل المواطن الأمريكي هيرش".