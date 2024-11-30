إصابة شابين برصاص الاحتلال جنوب نابلس

وطن: أصيب شابان، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة بيتا، جنوبي مدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت مساء اليوم، بلدة بيتا، واقتحمت منازل المواطنين، قبل أن تندلع مواجهات عنيفة في البلدة؛ أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.

وأفادت جمعية "الهلال الأحمر" بأن طواقمها الطبية تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي لشبان خلال مواجهات بلدة بيتا.

وأوضح "الهلال الأحمر" أن طواقمه الطبية قدمت العلاج الميداني لشاب (23 عامًا) وآخر (19 عامًا) أصيبا بالرصاص الحي في الأطراف السفلية "الأقدام"؛ قبل أن تنقلهما لمشافي نابلس لاستكمال العلاج.