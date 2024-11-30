مستوطنون يطلقون الرصاص تجاه منازل المواطنين جنوب غرب الخليل

وطن: أطلق مستوطنون، مساء اليوم السبت، الرصاص الحي صوب منازل المواطنين في قرية الطبقة جنوب غرب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن مجموعة من المستوطنين المسلحين من مستوطنة "نجهوت" ومن البؤرة الاستيطانية التي تم اقامتها حديثا على أراض المواطنين في منطقة "خلة طه"، اقتحمت منطقة العابد في قرية الطبقة جنوب غرب الخليل، وأطلقت الرصاص الحي صوب منازل المواطنين، ما أدى لإصابة مسنة (63 عاما) بحالة من الخوف الشديد.

وفي منطقة "طواس" غرب بلدة دورا، هاجم مستوطنون مسلحون عددا من المزارعين، ومنعوهم من حراثة أراضيهم وزراعتها، واجبروهم على مغادرة المنطقة تحت تهديد السلاح.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، شوارع وأحياء البلدة القديمة من مدينة الخليل، وسط إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال على المواطنين، شملت إغلاق عدد من الطرق والمداخل المؤدية الى المنطقة، وتقييد حركة المواطنين ومنع تنقلهم.