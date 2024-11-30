مساواة تلتقي وزير العدل ونقيب المحامين ونائب مدير برنامج سواسية والمحامي علي الناعوق

وطن: استكمالاً للقاءات التي نظمها المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ” مساواة ” مع قانونيين/ات وإكاديمية بشأن توحيد وإصلاح منظومة العدالة ، وللوقوف على توجهات ورؤى وزارة العدل ونقابة المحامين بوصفهما ركنين من أركان منظومة العدالة الرسمية، التقت مساواة كلاً من وزير العدل الأستاذ شرحبيل الزعيم ، ونقيب المحامين الأستاذ فادي عبّاس ، ونائب مدير برنامج سواسية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بوصفه من الداعمين الأساسيين لمنظومة العدالة الرسمية الأستاذ عمر العسولي ، إضافة الى المحامي علي الناعوق من غزة الذي جرى اللقاء معه هاتفياً .

واستهدفت اللقاءات الأربعة الوقوف على رؤية المشاركين فيها بشأن آفاق وآليات إصلاح منظومة العدالة وتوحيدها ، وذلك تمهيداً لإعداد “مساواة” لمبادرتها بشأن إصلاح وتوحيد منظومة العدالة ، آخذة بعين الأعتبار مواقف ورؤية ممثلين/ات المجتمع القانوني والمهتمين/ات بالعدالة في فلسطين على المستويين الرسمي والأهلي ، ساعية الى تقديم مبادرة مقبولة رسمياً وأهلياً ، وقابلة للتحقيق ، ومستندة الى المحددات الدستورية والحقوقية التي كفلها العقد الاجتماعي الفلسطيني والاتفاقيات والعهود الدولية ذات الصلة .

ومثل ” مساواة ” في اللقاءات التي عقدت خلال شهر تشرين الثاني الجاري إبراهيم البرغوثي .

وينتظر أن تشرع “مساواة” في إعداد مبادرتها خلال شهر كانون الأول المقبل .



ويشار الى أن هذه اللقاءات تأتي ضمن مشرورع المساهمة في إعداد خطة وطنية لاصلاح منظومة العدالة وتوحيدها الذي تنفذه ” مساواة ” بدعمٍ من الحكومة الكندية .