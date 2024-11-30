حماس: تطالب بتشكيل لجنة دولية تحقق باستخدام الاحتلال شمال غزة أسلحة تؤدي إلى تبخر الأجساد

وطن: طالبت حركة حماس، بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في استخدام جيش الاحتلال أسلحة محرمة دولياً في شمال قطاع غزة تؤدّي إلى تبخّر الأجساد.

واستندت الحركة إلى الشهادات المروّعة التي يدلي بها المواطنون والأطباء في شمال قطاع غزة بعد الغارات والمجازر التي تُنَفّذ ضد المدنيين الأبرياء، وتأكيد حالات استهداف بأسلحة وذخائر تؤدّي إلى تبخّر الأجساد.

ودعت حركة حماس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية متخصصة، والدخول إلى شمال قطاع غزة، وكشف طبيعة الذخائر التي يستخدمها "جيش" الاحتلال وتؤدّي لهذه الإصابات والحالات غير المعروفة، والتي أدت حتى الآن إلى استشهاد قرابة 3 آلاف وإصابة أكثر من 10 آلاف فلسطيني، جلّهم من الأطفال والنساء.

ورأت الحركة، أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية، مطالَبون اليوم بالوقوف عند مسؤولياتهم، بوقف هذه الانتهاكات والمجازر المستمرة في قطاع غزة منذ 420 يوماً.

ودعت إلى الإسراع في جلب مجرمي الحرب الصهاينة للمحاسبة على جرائمهم ضد الإنسانية.