الصين : وفد من الصحفيين العرب ينهي دورة تدريبية استمرت لخمسة أشهر في قناة CGTN عربية

وطن: أنهى وفد الصحفيين العرب المتواجدين في بكين منذ آب الماضي دورته التدريبية العملية اليوم الجمعة الموافق ٢٩تشرين ثاني دورة تدريبية في قناة CGTN عربية، والتي استمرت لخمسة أشهر.

وتعد قناة CGTN عربية التي تأسست عام 2009 جزءا من شبكة التلفزيون والإذاعة الرئيسية الرسمية في الصين حيث أن التلفزيون الصيني المركزي لديه شبكة من 22 قناة تبث برامج مختلفة وتصل مشاهداتها الى اكثر من مليار، هذه المحطات هي واحدة من مراكز الدعاية الرسمية للحكومة الصينية، وتم تأسيسها عام ١٩٥٨، وتقدم تقاريرها مباشرة إلى مسؤولين رفيعي المستوى في الحزب الشيوعي الصيني.

ومجموعه 22 قناة تلفزيونية التابعة ل CCTV (جميعها ناطقة بالصينية إلا القنوات العالمية)، وعددها خمس قنوات، وهي سي جي تي إن : وهي قناة عامة عالمية ناطقة بالإنجليزية، وقنوات ناطقة بالفرنسية والاسبانية، والروسية والعربية.

وتلقى وفد الصحفيين العرب المكون من احد عشر صحفيا من دول عربية مختلفة، تدريبا في تخصصات مختلفة ضمن أقسام القناة، حول العمل في مجال الأخبار والعمل البرامجي وآلية اعداد وتصوير الافلام الوثائقية وادارة الصفحات الالكترونية ومنهجية عملها، اضافة للسياسات التحريرية للمؤسسات الاعلامية الحكومية.

وأكدت ادارة القناة ممثلة بمديرها العام جا بينج على أهمية هذا التعاون وضرورة استمراريته من خلال تبادل الافكار حول نوعية البرامج التي سيتم انتاجها، بالاضافة للتبادل الخبراتي والتقني ، ونوهت ليو يان جيون مديرة قسم المنوعات ضرورة تبادل الوثائقيات بين بلدان الصحفيين المشاركين بالتدريب وبين القناة للتعرف على ثقافات مختلفة وتقريب الفجوة الثقافية بين الشعوب.

وأضافت جيون أن هذا التدريب جاء ضمن توقيت تتعرض فيه فلسطين للعديد من الانتهاكات من قبل الاحتلال وعلينا خلق ظروف للتعاون كصحفيين عرب وصينين في هذا المجال .