المدعي العام لـ"الجنائية الدولية" يرفض تعليق أمرَي اعتقال نتنياهو وغالانت

وطن: طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، اليوم السبت،إلى غرفة الاستئناف الأولى، رَفْضَ طلب "إسرائيل" تعليق أمرَي الاعتقال الصادرَين بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش الُمقال، يوآف غالانت.

وأكد خان أنّ "الطلب الإسرائيلي لا يستوفي معايير الاستئناف المباشِر، وفقاً لاتفاقية روما".

وقبل أيام، طالبت "إسرائيل" بإعادة النظر في قرار محكمة الجنايات الدولية بشأن اعتقال نتنياهو وغالانت، مع أنها تروج أنها غير معترفة بالمحكمة، إلا أنّ المحكمة رفضت الطلب، وأصرّت على تنفيذ الحكمين الصادرَين بحقيهما.

وأثار طلب الاستئناف في الكواليس جدلاً، مفاده أنّ تقديم الاستئناف يُعَد اعترافاً في حد ذاته بالمحكمة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في وقتٍ سابق، أمرَي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزّة، بينما علّق المسؤولون الإسرائيليون على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي الاعتقال، عبر قولهم إنّ القرار "عارٌ لا مثيل له".

المصدر: "الميادين"