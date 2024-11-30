غزة: عشرات الشهداء والجرحى في مجزرتين للاحتلال في خان يونس والشجاعية

وطن: يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ421 على التوالي، مرتكباً مزيداً من المجازر بحق المدنيين، بحيث ارتكب، ظهر السبت، مجزرة جديدة في قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس، بالتزامن مع مجزرة في حي الشجاعية في مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة انتشلت، في حصيلة أولية، 11 شهيداً، بينهم أطفال، بالإضافة إلى عدد من الجرحى بينهم حالتهم خطرة من جراء قصف طائرات الاحتلال في قيزان النجار، بينما لا يزال هناك مفقودون.

وبيّنت المصادر أن المركبة المستهدفة في قيزان النجار هي لعناصر تأمين المساعدات، وهي الثانية خلال أقل من أسبوع التي تستهدف في خان يونس، واستهدفت المركبة أمام تجمع للمواطنين كانوا يتسلمون المساعدات (الدقيق).

وفي مدينة غزة، أفادت مصادر محلية، بارتكاب الاحتلال أيضاً مجزرة جديدة في حي الشجاعية شرقي المدينة، تسببت بارتقاء 10 شهداء حتى الآن.

وفي وسط القطاع، أُصيب 3 أشخاص، نتيجة قصف مدفعي إسرائيلي على مجموعة من المواطنين كانوا يحاولون جمع الحطب من منطقة أرض المفتي شمالي مخيم النصيرات.

وشهد شرقي مخيم البريج وسط القطاع، أيضاً، إصابة عدد من الأشخاص من جراء قصف مدفعي على المنازل.

وفي الشمال، أطلقت مروحية إسرائيلية من نوع "أباتشي" النار على مخيّم جباليا.

"الصحة": 19 شهيداً في 4 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 19 شهيد و72 جريح خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتُضاف هذه الأعداد إلى عدد الشهداء في آخر إحصائية أعلنتها الصحة، حيث أفادت بارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 44,382 شهيد و105,142 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.