وزير الاحتلال الأسبق "موشيه يعلون" يعترف: مايحدث في شمال قطاع غزة تطهير عرقي

وطن: اعترف وزير جيش الاحتلال الأسبق "موشيه يعلون" بحرب الإبادة التي يقودها الجنود في شمال قطاع غزة، وهو الاعتراف الثاني "لإسرائيليين" خلال هذا الشهر.

ونقلا عن إذاعة جيش الاحتلال، قال يعلون: "ننفذ تطهيرا عرقيا في شمال قطاع غزة، فلم تعد هناك بيت لاهيا، أو بيت حانون".

وهذا ما أكدته صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها بتاريخ 11/10 "إن الجيش الإسرائيلي يقوم بعملية تطهير عرقي في شمال قطاع غزة، يتم خلالها تهجير الفلسطينيين القلائل الذين بقوا في المنطقة بالقوة، وتدمير المنازل والبنية التحتية، وشق طرق واسعة في المنطقة، كما تشمل العملية استكمال فصل التجمعات السكانية في شمال القطاع عن وسط مدينة غزة".

واستندت الصحيفة في افتتاحيتها إلى تقرير لمراسلها العسكري "يانيف كوبوفيتش"، الذي قام بجولة مع قوات الاحتلال هناك الأسبوع الماضي خلص فيها إلى أن "المنطقة تبدو وكأنها تعرضت لكارثة طبيعية".