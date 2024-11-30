الاحتلال يستمر في خرق وقف إطلاق النار ويحاصر عائلة في عيترون جنوبي لبنان

وطن: بعد أيام على بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و"إسرائيل"، الاحتلال يستمر في خرق الاتفاق، وقواته تحاصر عائلة في منزلها في بلدة عيترون، وتستهدف سيارة في بلدة مجدل زون.

وأفادت مصادر صحفية، بأن الاحتلال شنّ غارة على منطقة تبنا بين بلدتي تفاحتا والبيسارية، اليوم السبت، ما أدى إلى قطع طريق تفاحتا في جنوب لبنان.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال حاصرت إحدى العائلات في منزلها في بلدة عيترون بعدما تقدمت هذه القوات باتجاه الأطراف الشرقية، وأطلقت النيران بشكل كثيف باتجاه مدينة بنت جبيل.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال انسحبت من مكان تقدمها إلى الأطراف الشرقية لبلدة عيترون، بعدما تقدمت باتجاه أطرافها من الجهة الشرقية عبر الطريق الواصل بين عيترون وبليدا.

وتقدمت آليات للاحتلال من موقع المالكية إلى بلدة عيترون، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة مركونة في بلدة مجدل زون، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح، بينهم طفل يبلغ 7 سنوات.

كذلك، أطلق الاحتلال قذيفة مدفعية على بلدة الخيام، وسمع صوت رشاشات كثيفة.

وليل أمس، مشطت قوات الاحتلال محيط بلدتي بني حيان ومركبا بالأسلحة الرشاشة.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة ليل أمس في اتجاه بلدة مارون الراس، واستهدفت عدداً من أحياء مدينة بنت جبيل، منعاً للأهالي الذين يسعون لتفقد منازلهم وأرزاقهم.

وقبل منتصف الليل الفائت، حلق الطيران الاستطلاعي والمسّير فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.

وتعرضت قبل منتصف الليل الفائت أطراف بلدة قبريخا ووادي السلوقي لرمايات رشاشة معادية.

المصدر: الميادين