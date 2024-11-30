وصول جنرال أميركي إلى بيروت للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

وطن: أعلنت القيادة الوسطى الأميركية وصول الجنرال جاسبر جيفيرز، من قيادة العمليات الخاصة، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وتشير إلى أنه سيعمل رئيساً مشاركاً لآلية تنفيذ وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" ولبنان.

وأشارت إلى أن الجنرال جيفيرز سيعمل رئيساً مشاركاً لآلية تنفيذ وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" ولبنان.

ولفتت إلى أن المبعوث الأميركي، آموس هوكستين، سيكون الرئيس المدني المشارك في رئاسة آلية التنفيذ، حتى تعيين مسؤول مدني دائم.

يشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي دخل حيّز التنفيذ، يوم الأربعاء، في تمام الساعة الـ4 فجراً، بتوقيت بيروت.

المصدر: الميادين