"اتحاد أكسفورد" يصوت: إسرائيل دولة فصل عنصري ترتكب إبادة جماعية

وطن: صوتت جمعية "اتحاد أكسفورد"، خلال مناظرة علنية على اعتبار "إسرائيل دولة فصل عنصري مسؤولة عن الإبادة الجماعية"، وذلك بـ278 صوتا مؤيدا، مقابل 59 صوتا معارضا.

وشهدت المناظرة، التي أثارت جدلا واسعا، سجالا بين مؤيدين للحقوق الفلسطينية، بينهم الكاتب الأميركي اليهودي نورمان فنكلستين، والناشط والكاتب الأميركي "الإسرائيلي" ميكو بيليد، والكاتبة الفلسطينية الأميركية سوزان أبو الهوى، والناشط الفلسطيني محمد الكرد.

وفي تأطيره للنقاش، قال الطالب بجامعة أكسفورد عثمان موافي، إنه "يضع الأسماء الصحيحة على الحقائق الواضحة"، فيما استفسر: "كم عدد الرصاصات التي تحتاجها لقتل عائلة واحدة؟ 335، كما نقل عن نتنياهو قوله: غزة مدينة الشر؛ مع الإشارة لأن 50 في المئة من سكان غزة هم من الأطفال؟".

تجدر الإشارة إلى أن عمر "اتحاد أكسفورد" يعود إلى سنة 1822، ومشهود له بتنظيم مناظرات رفيعة المستوى وفائقة الأهمية، إذ شارك فيها طيف واسع من العلماء والمفكرين والساسة والنشطاء وأهل الآداب والفنون.