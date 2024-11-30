وفد من حماس يصل إلى القاهرة اليوم لإجراء محادثات بشأن غزة

وطن: يتوجه وفد من حركة حماس، اليوم السبت، إلى القاهرة، من أجل إجراء محادثات تهدف إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزّة، وإلى صفقة لتبادل الأسرى، وفق ما كشف قيادي في الحركة، مساء الجمعة.

وقال قيادي في حماس، مشترطاً عدم كشف هويته، لوكالة "فرانس برس"، إنّ "وفداً من الحركة سىيتوجه إلى القاهرة السبت، من أجل عقد لقاءات مع المسؤولين المصريين، لمناقشة الأفكار المتعلقة بوقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزّة".

وكان قيادي فلسطيني كشف، الخميس، أنّ القاهرة ستشهد اجتماعات قريبة مع حركة حماس، تهدف إلى البحث في الحراك المصري المتعلق باستئناف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويأتي إعلان هذه الزيارة بعد أقل من 48 ساعة على دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ.

وقبل أيام، أعلن البيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة تبذل جهوداً دبلوماسية جديدة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزّة، والاتفاق على إطلاق سراح الأسرى.

المصدر: "الميادين"