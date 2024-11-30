اشتباكات في طولكرم وجنين ومواجهات واعتقالات في الضفة

وطن: شهدت مناطق متعددة في الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم السبت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، تخللتها عمليات إطلاق نار واشتباكات ميدانية.

واندلعت اشتباكات مسلحة في المنطقة الجنوبية من مدينة طولكرم، حيث تصدى مقاومون لقوات الاحتلال التي تمركزت قرب مفترق البلعاوي.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاقتحام شمل منطقة مسجد العموري ودوار الخضوري.

وفي بلدة سيلة الظهر، خاض مقاومون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال، حيث أمطروها بوابل من الرصاص وفجروا عدة عبوات ناسفة، مما أدى إلى إصابات مؤكدة بين جنود الاحتلال.

وكما شهدت بلدة يعبد جنوب جنين مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وانتشرت في شوارع البلدة.

واندلعت مواجهات عنيفة في بلدة عراق بورين، أسفرت عن إصابة شابين بالرصاص الحي، أحدهما (23 عامًا) أصيب في القدم، والآخر (19 عامًا) أصيب في قدميه، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفقًا للهلال الأحمر الفلسطيني.

وكما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جماعين جنوب نابلس واعتقلت الأسير المحرر رائد كنعان من بلدة زيتا، الذي قضى 21 عامًا في سجون الاحتلال.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غرب الخليل وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، وانتشرت في محيط منازل المواطنين في حي "القرنعة". كما نصبت حاجزًا عسكريًا واحتجزت مركبات الفلسطينيين وفتشتها، دون أن تسجل حالات اعتقال.