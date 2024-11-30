شهداء ومصابون في قصف الاحتلال قطاع غزة

وطن: استشهد وأصيب عدد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، منذ فجر اليوم السبت، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، الذي يدخل يومه الـ421.

وأفادت مصادر محلية، بأن 7 شهداء ارتقوا فيما أصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا في حي الرمال وسط مدينة غزة، يعود لعائلة كحيل، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

واستشهد مواطن برصاص أطلقتها مسيرة تابعة لجيش الاحتلال في جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

كما استشهد أربعة مواطنين، بينهم عاملان بمنظمة المطبخ العالمي، في قصف الاحتلال مركبة مدنية على طريق صلاح الدين في منطقة السطر الشرقي شمال شرق خان يونس، جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,363 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,070 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.