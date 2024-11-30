18 شهيدًا منذ الفجر.. 7 منهم في منزل عائلة "كحيل"

وطن: ارتقى 18 شهيدًا، منذ فجر اليوم السبت، إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وذكر الدفاع المدني بغزة في بيان، أن طواقمه انتشلت 7 شهداء وعددا من المصابين، بينما ما يزال 6 مفقودين تحت أنقاض منزل عائلة "كحيل"، الذي استهدفه الاحتلال الإسرائيلي، في شارع الشهداء بمنطقة الرمال غربي مدينة غزة.

كما واستشهدت الطفلة غزل الوليد أبو الحسن متأثرة بإصابتها في قصف وسط القطاع، لتلتحق بوالديها وشقيقها وشقيقتها.

وكان قد استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون، مساء أمس الجمعة، جراء قصف منزل في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت شقة سكنية تعود لعائلة السردي في منطقة أبو اسكندر بحي الشيخ رضوان، ما أسفر عن ارتقاء 10 مواطنين شهداء، وإصابة عدد آخر.

وأوضحت المصادر أن الشقة المستهدفة كانت تؤوي عددا من العائلات النازحة من شمال قطاع غزة.