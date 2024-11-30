10 شهداء في قصف للاحتلال على حي الشيخ رضوان شمال غرب غزة

وطن: استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون، الليلة، في قصف لطائرات الاحتلال، استهدف شقة سكنية لعائلة السردي بحي الشيخ رضوان، شمال غرب غزة.

وكان الاحتلال ارتكب مجزتين منفصلتين في بيت لاهيا الليلة الماضية شمال القطاع ادت الى استشهاد اكثر من 75 شهيدا وعدد من الجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,363 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,070 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.