مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال قرب بلدة حوسان غرب بيت لحم

وطن: أستهدف مقاومون، مساء اليوم الجمعة، دورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة حوسان غرب بيت لحم.

وقالت القناة الـ13 العبرية، إن عملية إطلاق نار استهدفت دورية تابعة لقوات حرس الحدود قرب بيت لحم، دون وقوع إصابات.

وأضافت أن أضرارا لحقت بالدورية، فيما تمكن المنفذون من الانسحاب.

من جانبها، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن آلية للجيش أصيبت بأضرار بعد تعرضها لإطلاق النار قرب قرية الخضر، وإن قوات كبيرة وصلت للمكان بحثا عن المنفذ الذي انسحب من مكان العملية.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن جيش الاحتلال انتشر في محيط بلدة حوسان غرب بيت لحم عقب العملية، وأن طائرة مروحية حلقت في سماء البلدة.

وأغلقت قوات الاحتلال منطقتي "المطينة" و"الشرفا" على المدخل الشرقي لبلدة حوسان، إضافة إلى الطريق الواصل إلى بلدة نحالين، ووضعت عليهما الحواجز العسكرية، ومنعت مرور المركبات، وأطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاه المواطنين.

وهذه عملية إطلاق النار الثالثة التي تقع في الضفة الغربية خلال ساعات.

وفي وقت سابق مساء اليوم الجمعة، أطلق مقاومون النار على قوة لجيش الاحتلال قرب منطقة قلقس بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت منظمة "إنقاذ بلا حدود" الاسرائيلية، بوقوع عملية إطلاق نار صوب موقع قرب مستوطنة "بيت حاجاي"، من سيارة مسرعة، دون وقوع إصابات.

وظهر اليوم، أُصيب 9 مستوطنين إسرائيليين، بينهم 3 بحالة خطيرة، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "أرئيل" المقامة على أراضي مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، نفذها مقاوم فلسطيني قبل استشهاده.