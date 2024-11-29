حماس: مجازر "بيت لاهيا" إمعان في الإبادة أمام سمع العالم وبصره

وطن: نددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الإبادة الجماعية التي تنفذ أمام سمع العالم وبصره.

وقالت "حماس"، في بيان لها اليوم الجمعة، إن الجريمة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال باستهداف منزِلَي عائلَتَي "أحمد" و"البابا" في بيت لاهيا شمال القطاع، "إمعان في حرب الإبادة الوحشية، والانتهاك المستمر لكافة القوانين والشرائع، والذي يحدث أمام سمع وبصر العالم".

ولفتت إلى أن نحو سبعين شهيداً ارتقوا جراء استهداف المنزلين، جلّهم من الأطفال والنساء، إضافة للعشرات من الجرحى، والذين لا تستطيع سيارات الإسعاف الوصول إليهم بسبب المنع الممنهج لدخول أطقم الإسعاف والدفاع المدني.

ونبهت "حماس" إلى أن الاحتلال يواصل حرب الإبادة الوحشية في شمال قطاع غزة، والتي بدأها قبل 52 يوماً، "في ظل حصار إجرامي مطبق، ومنع كامل لدخول أيٍّ من مقومات الحياة من طعام أو ماء أو دواء".

وأضافت أن الاحتلال يستهدف المدنيين العزل والمرافق المدنية وعلى رأسها المستشفيات، ويقتل الأطباء والمسعفين ورجال الدفاع المدني، ويمنع الوصول إلى الجرحى لإسعافهم، "في أبشع جريمة تطهير عرقي عرفها التاريخ الحديث".

وطالبت "حماس"، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، بكسر الحصار عن شمال قطاع غزة، وإدخال فرق الإغاثة والإسعاف والإنقاذ، ووقف حملة الإبادة الممنهجة بحق المدنيين العزل "من مجازر وحشية وتطهير عرقي، وعملية تجويع إجرامية ممنهجة ومُثبَتة بتقارير المؤسسات الأممية".