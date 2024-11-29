قوات الاحتلال تقتحم بلدتي عنبتا وكفر اللبد في طولكرم

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت عنبتا من جهة حاجز عناب العسكري شرق طولكرم، وجابت شوارعها الرئيسية وتحديدا منطقة الجبل الجنوبي، قبل توجهها إلى بلدة كفر اللبد المجاورة.

وأضافت أن قوات الاحتلال نشرت دوريات المشاة وسط كفر اللبد، خاصة المنطقة القديمة ومحيط المقبرة والكراج والقلعة، وسط إطلاق الرصاص الحي.

وفي وقت سابق، أفادت عائلة الشهيد تامر فقها، من ضاحية شويكة شمال طولكرم، بإبلاغ جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزلها، من خلال إخطار وضعته على جدران المنزل الذي تم إخلاؤه في وقت سابق، ومنحها مدة 72 ساعة للاعتراض.

وكان فقها استشهد في الرابع من شهر أيار/ مايو من العام الحالي، بعد محاصرة قوات الاحتلال لمنزل آل بدران في بلدة دير الغصون شمال المحافظة.

ومنزل الشهيد فقها هو الثاني الذي تم إخطاره بالهدم، حيث أبلغت قوات الاحتلال الليلة الماضية عائلة المعتقل محمد طلال أبو ياسين بهدم منزلها في بلدة بلعا شرق المحافظة.