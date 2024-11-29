الدفاع المدني بغزة: 75 شهيداً في مجزرتي بيت لاهيا

وطن: أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة ، محمود بصل، أن أكثر من 75 شخصاً استشهدوا في مجزرتي بيت لاهيا من عائلتي البابا وأحمد ،وأغلبهم من النساء والأطفال.

وافادت مصادر محلية باستشهاد 10 مواطنين بقصف منزل لعائلة البابا بينهم أطفال ونساء في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال في بيت لاهيا شمال غزة.

وعرف من الشهداء كلا من مرزوق بابا ،ورزق بابا، ونضال بابا ،ومهند بابا، و وهيفاء نجيب الشافعى ، وابنها زكريا خالد الشافعى، وابتسام ابو ربيع، وامانة فريد حلاوة (ابوعيدة) ،ومرثد فتحى ابو عيدة ،واسماعيل ناهض ابو عيدة.

وقالت مصادر طبية أن أكثر من 50 شهيداً في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال بعد قصفه منزلاً لعائلة "أحمد" يأوي عشرات النازحين في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

وضم المنزل الشهداء والمفقودين الذين تم التعرف عليهم حتى الآن معتز أحمد وزوجته وأولاده، ومهند أحمد وزوجته وأولاده، أحمد أحمد وزوجته وأولاده، وعز الدين أحمد وزوجته وأولاده، وإياد أحمد وزوجته وأولاده.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في تصريحات متلفزة "لا نعلم الكثير مما يجري في شمالي غزة بسبب الحصار الإسرائيلي، وعائلات بأكملها أبيدت في شمالي قطاع غزة ولا نعلم عنها شيئا.

واضاف "هناك أحياء يبقون لوقت طويل تحت الأنقاض ولا يوجد دفاع مدني لانتشالهم".

ووفقاً للمتحدث باسم الدفاع المدني في غزة فإن هناك نحو 10 آلاف مصاب في شمال القطاع خلال 50 يوما ، ونحو 60 ألف شخص شمالي القطاع بلا طعام أو شراب.

ووصف ما يجري في شمال قطاع غزة بإبادة منظمة وتطهير عرقي.

ولفت إلى أن الاحتلال منع عملهم في الشمال يجعلنا عاجزين عن الاستجابة للمناشدات.

واستشهد نحو 2700 شهيد و 10آلاف مصاب في العملية الإسرائيلية المستمرة على شمال غزة منذ 55 يوماً ،وفقاً للمتحدث باسم الدفاع المدني بغزة.

وتواصل "إسرائيل" حربها العدوانية على قطاع غزة، منذ 420 يومًا على التوالي، تزامنًا مع الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب والمجازر المروعة، ومحاولات تهجير سكان شمال القطاع؛ والذي يتعرض لعدوان عسكري مستمر لليوم الـ 55 تواليًا.