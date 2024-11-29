مقتل جندي للاحتلال وإصابة 5 اخرين بجروح 2 منهم بحالة خطيرة في كمين بجباليا

وطن: اعلنت سائل إعلام عبرية،مقتل جندي في جيش الاحتلال وإصابة 5 آخرين، 2 منهم جراحهما خطيرة في كمين نفتذته المقاومة في جباليا شمال قطاع غزة.

واوضحت، إن مقاومين استهدفوا جرافة عسكرية من نوع D9 في منطقة جباليا شمال قطاع غزة بقذيفة مضادة للدبابات، ما أدى لإصابة طاقمها.

وأضافت، وبعد ذلك جاءت دبابة لعملية إجلاء طاقم الجرافة لكنها تعرضت لقذيفة أخرى مضادة للدبابات، ما أدى لمقتل جندي وإصابة الآخرين، 2 منهم جروحهما خطيرة.

فيما أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قصفها خط إمداد قوات الاحتلال شرق جباليا بعدد من قذائف "الهاون"، في عملية مشتركة مع كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى قصفها تمركزاً لجنود الاحتلال وآلياتهم العسكرية في محاور القتال شمال قطاع غزة، بوابل من قذائف "الهاون".

من جهتها، أكدت كتائب المجاهدين دكها موقع "فجة" العسكري الإسرائيلي بعدد من صورايخ "حاصب 111".

ووفقًا لآخر معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد قتل 28 جندياً منذ مطلع نوفمبر الجاري في المعارك الدائرة بين المقاومين في غزة وجيش الاحتلال.