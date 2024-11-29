نعيم قاسم: دعمنا لفلسطين لن يتوقف والهزيمة تحيط بالعدو من كل جانب وصمود المقاومين أرعب الاسرائيليين

وطن: اكد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، وقوفه إلى جانب غزة ومساندتها بكل السبل الممكنة، والمقاومة اللبنانية حققت انتصارًا كبيرًا في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأخير مؤكداً أن هذا النصر يفوق الإنجاز الذي تحقق في حرب عام 2006 مشيرا إلى أن المقاومة أثبتت مرة أخرى قدرتها على التصدي للاحتلال وإفشال مخططاته.

وأوضح الشيخ قاسم أن حزب الله لم يكن يسعى للحرب، لكنه يقف الى جانب غزة ويساند مقاومتها.

وأشار إلى أن الحزب كان على أتم الاستعداد للحرب إذا فرضها الاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا: "لم نرد الحرب من البداية، ولكن نتيجتها بإيقافها أردناها من موقع قوتنا وتحت النار".

وقال القاسم أن الحزب سرعان ما استعاد قوته ومبادرته بتشكيل منظومة القيادة والسيطرة مجددًا بعد ال10 ايام الاولى من بداية الحرب، وأشار إلى أن المقاومة تمكنت من ضرب الجبهة الداخلية للعدو الإسرائيلي، مما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة ونزوح مئات الآلاف من الإسرائيليين.

وأضاف "صمود المقاومين الأسطوري أرعب الجيش الإسرائيلي وأدخل اليأس في نفوس سياسييه وشعبه"، مشيرًا إلى أن الاحتلال راهن على تحقيق أهدافه بسرعة، لكنه وجد نفسه أمام صمود غير مسبوق للمقاومة.

وأكد الشيخ قاسم أن اتفاق وقف إطلاق النار ليس معاهدة، بل هو برنامج إجراءات تنفيذية يرتبط بالقرار 1701، مشيرا إلى أن الاتفاق جاء تحت سقف السيادة اللبنانية، بالتنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني، الذي وصفه بـ"الجيش الوطني قيادة وأفرادًا".

وشدد الشيخ قاسم على أن المقاومة وافقت على الاتفاق "ورؤوسنا مرفوعة"، مضيفًا أن 61% من الإسرائيليين أقروا بعدم تحقيق أي نصر في الحرب.

وأضاف "الهزيمة تحيط بالعدو الإسرائيلي من كل جانب، وتصريحات مسؤوليه تؤكد ذلك".

وجه الشيخ قاسم تحية إكبار لشهداء المقاومة والجيش اللبناني وطواقم الدفاع المدني، مشيدًا بتضحياتهم الكبيرة. كما شكر اليمن قيادة وشعبًا، وخاصة السيد عبد الملك الحوثي، والعراق بمرجعيته وحشده الشعبي، وسوريا قيادة وشعبًا، على دعمهم للمقاومة.

وأكد الشيخ قاسم أن دعم حزب الله لفلسطين سيستمر بأشكال مختلفة وبالطرق المناسبة، مشيرًا إلى أن المقاومة لن تتخلى عن قضية الشعب الفلسطيني.

وفي ختام كلمته، أكد الشيخ قاسم أن الحزب سيواصل العمل على إعادة الإعمار بالتعاون مع الدولة اللبنانية وكل الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الآليات اللازمة لهذا العمل متوفرة.

وأكد أن الحزب سيبقى ملتزمًا بالتعاون الوطني، والعمل مع كل القوى السياسية لخدمة لبنان وشعبه.