إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية الريحية جنوب الخليل

وطن: أصيب مواطنون بالاختناق بينهم طفلة رضيعة، اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية الريحية جنوب الخليل.

وذكرت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية قرية الريحية، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى الى إصابة عدد منهم بحالات اختناق بينهم رضيعة، تم نقلها بواسطة الإسعاف الى أحد المستشفيات القريبة، في حين تم علاج باقي المصابين ميدانيا.

وفي ذات السياق، احتجزت قوات الاحتلال عددا من المواطنين من بلدة إذنا غرب الخليل، أثناء تواجدهم في أراضيهم بالقرب من مدخل البلدة الغربي، واقتادتهم باتجاه البرج العسكري المقام هناك.