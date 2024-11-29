وطن: الهيئة العامة لـ”كهرباء محافظة القدس” تعقد اجتماعها السنوي

إنجازات عديدة حققتها الشركة خلال2023.

عقدت الهيئة العامة لشركة كهرباء محافظة القدس اجتماعها السنوي العادي وغير العادي في مدينة أريحا وسط أجواء من المحبة والفخر بعد الإنجازات التي حققتها الشركة على الصعيدين المالي والفني خلال الفترة الماضية.

وشهد الاجتماع حضورًا بنسبة 62.44% من حاملي الأسهم الكلي، حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة 12,417,820 سهمًا، وعدد الأسهم الحاضرة بالوكالة 5,268,230 سهمًا، ليصبح مجموع الأسهم الحاضرة 17,686,049 سهمًا.

وأكدت إدارة الشركة على استمرارها في نهجها بتحسين الأداء وتعزيز استثمارات الشركة بما يخدم المصالح العامة وتطوير خدماتها في كافة مناطق الامتياز.

وقال رئيس مجلس الإدارة م. هشام العمري: “سنواصل العمل على تقليل التكاليف وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية، إضافة إلى توسيع قاعدة العملاء واستكشاف أسواق جديدة، لضمان النمو المستدام من خلال الشركات الوليدة التي أثبتت كفاءة عالية في الأداء”.

وعبّر العمري عن فخره بكافة العاملين في الشركة المقدسية الذين يعملون ويبذلون كل الجهود لضمان استمرار تقديم خدمة الكهرباء لكافة المواطنين.

من جانبه، قال المدير العام لشركة كهرباء محافظة القدس، المهندس محمد زيدان، إن “الشركة نجحت في تجاوز الصعاب، بالرغم من ظروف العمل الصعبة والتحديات الكبيرة، وواصلت عملها على أكمل وجه، بفضل كوادرها المخلصة وجنودها المجهولين الذين يواصلون الليل بالنهار للعمل على خدمة العملاء، وتقديم أفضل الجودة لهم”.

كما أكد زيدان بأن الشركة وضعت خططها بما يساهم في تطوير خدماتها في كافة مناطق الامتياز.

ووجهت الهيئة العامة الشكر والتقدير لمجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية لجهودهم الكبيرة في تطوير عمل الشركة وقيادتها في ظل الظروف الصعبة الراهنة .

وتم خلال الاجتماع عرض التقرير الإداري والمالي للشركة بمعنى استعراض الإنجازات التي قامت بها الشركة خلال العام الماضي.

وتبرز أهمية كهرباء محافظة القدس كشركة وطنية تحمل اسم القدس وتعمل لها منذ أكثر من 100 عام، حيث سجّلت إنجازات كثيرة كان آخرها تحسين كفاءة التحصيل ورفع قدرة المحطات وتطوير الكادر البشري والاستثمار في الطاقة المتجددة، بالإضافة لنجاح الشركة ومجلس إدارتها في تحصيل جزء كبير من الديون وتقليل الفاقد.

ورغم جميع التحديات الاحتلالية والمحلية، إلا أن الشركة مستمرة في تقديم الخدمة الكهربائية بأفضل المواصفات الفنية وبأقل التكاليف الممكنة واستيعاب التكنولوجيا الحديثة والنظم الإدارية والمعلوماتية، والاستمرار في رفع كفاءة العاملين المهنية وتطوير قدراتهم.

وفي ختام الاجتماع، أكدت إدارة الشركة على التزامها بتحقيق التميز في تقديم الخدمات الكهربائية للمشتركين، مع التركيز على الابتكار والتوسع في مشاريع الطاقة المستدامة.