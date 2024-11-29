سفارة فلسطين لدى المجر توظف الجهود الدبلوماسية لحشد المزيد من الدعم للقضية الفلسطينية والدعوة لتوسيع نطاق الاعتراف بالدولة

وطن: بالتعاون مع سفارات مملكة النرويج، وجمهورية سلوفينيا، ومملكة إسبانيا، وجمهورية إيرلندا، نظمت سفارة دولة فلسطين لدى المجر، فعالية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مقر الإقامة، وعكست الفعالية الالتزام الدولي بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتوجها واضحا لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية وخاصة في المجر.

وعقب عزف النشيد الوطني الفلسطيني من قبل الفنان التونسي محمد علول، افتتح البرنامج بكلمة ألقاها سفير دولة فلسطين لدى المجر د. فادي الحسيني، شدد فيها على أهمية ان يتعدى التضامن مع القضية الفلسطينية الكلمات والتصريحات، بل وجب التحرك والوقوف ببسالة في وجه الطغيان والاحتلال وحرب الابادة، والاعتراف بدولة فلسطين دون تردد كخطوة في اتجاه تحقيق السلم والاستقرار المنشود. كما ذكّر الحسيني الجميع بأن فلسطين كانت موجودة منذ الازل وستبقى موجودة الى الابد، ولا تنتظر موافقة من إسرائيل لتكون موجودة، منوهاً بانها تحت الاحتلال وان المفاوضات سبيل سلمي ارتضيناه لبحث اية ترتيبات مستقبلية بما فيها الحدود، التي اعتبرها السفير مفتاحاً للحل، خاصة في ظل حقيقة ان اسرائيل لم تعلن عن حدودها حتى اليوم.

كما تحدث السفير الحسيني عن الالم الكبير والجرح الغائر المستمر، وبالتوازي نوه بالتطورات القانونية من قبل المحكمة الجنائية الدولية وقبلها محكمة العدل الدولية، وتصويت الجمعية العامة لانهاء الاحتلال، وموجة الاعترافات بدولة فلسطين. واختتم السفير كلمته بالقول بأن الفلسطيني سيصبر، وسيتمسك، وسينهض، وسيسير في نهاية المطاف بشموخ نحو تحقيق العدالة، نحو الاستقلال، تحو حرية فلسطين. وثمن السفير الفلسطيني الاقبال الكبير على المشاركة من ممثلي الدول الحاضرة، الأمر الذي يجسد رسالة دعم للشعب الفلسطيني بكافة أطيافه.

وتلا كلمة السفير مجموعة كلمات مؤثرة عبرت عن التضامن الواسع والكبير مع القضية الفلسطينية، والالتزام بدعم القضية الفلسطينية، بدأتها عميدة السلك العربي سفيرة المغرب السيدة كريمة قباج، والسيد ماريا داستين كوثيودو سفير مملكة إسبانيا، والدكتور مارجان سينسين سفير جمهورية سلوفينيا، وعن أفريقيا سفير جنوب أفريقيا غانجا تسين يغيوي، والسيد راجنار ألمي كفيست سفير إيرلندا، وعن أمريكا اللاتينية السيد إغناسيو إنريكي رويز بيريا سفير جمهورية كولومبيا، والسيد ستين ايفيرسين القائم بأعمال سفارة مملكة النرويج، وعن آسيا ممثلا عن اندونيسيا السيد ايفانى مهديات سوفيانا القائم بالأعمال، والسيدة سوزانا كابلاك سفيرة البرازيل، والأب مايكل والاس سفير الفاتيكان وعميد السلك الدبلوماسي في المجر. في نهاية المناسبة، تم تقديم الزيت والزعتر للمشاركين كرمز للهوية الفلسطينية.