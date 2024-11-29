إطلاق برنامج خاص للتكليف الصحفي والتوجيه لدعم وتمكين الصحفيات في غزة

رام الله - وطن: بالشراكة مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين (PJS) وبدعم من الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ)، أطلق برنامج WIN التابع لـ WAN-IFRA برنامج خاص للتكليف الصحفي والتوجيه، والذي يهدف إلى دعم وتمكين الصحفيات في غزة، كجزء من مبادرة تقارير الأثر الاجتماعي SIRI التي أطلقها البرنامج في العام 2020 بدعم من Sida.

وبعد أكثر من 400 يوم من الحرب في غزة، واجهت المنطقة خسائر فادحة، بما في ذلك الوفاة المأساوية لأكثر من 180 صحفيًا، بحسب تقارير نقابة الصحفيين الفلسطينيين (PJS). ووفقًا الاتحاد الدولي للصحفيين فان 150 صحفيًا، 25 من هؤلاء الصحفيين هن من النساء. وسط هذه التحديات، لم يكن العمل الأساسي الذي تقوم به الصحفيات أكثر أهمية من الآن.

ويهدف برنامج SIRI غزة إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي للنساء في الصحافة ودعمهن، خاصة في توثيق القصص الإنسانية، النضالات اليومية، وصمود المجتمعات خلال الحرب المستمرة. تتمتع الصحفيات بموقع فريد يمكنهن من إيصال الأصوات غير المسموعة وإلقاء الضوء على التكلفة الإنسانية ا العميقة للحرب، وتقديم وجهات نظر غالبًا ما يتم تجاهلها.

ودعا البرنامج الصحفيات المستقلات في غزة للتقدم لهذا البرنامج، مما يمكنهن من إنتاج قصتين إبداعيتين وفعالتين تسلطان الضوء على واقع الحياة خلال الحرب، حيث يمكن أن تشمل هذه القصص تقارير مصورة عبر الهاتف المحمول، فيديوهات، بودكاست، مقالات، تقارير استقصائية، أو روايات شخصية – مما يوفر منصة لتوثيق التهجيروالنزوح، تأثير الحرب على الفئات المهمشة، تأثيرها على الصحة والتعليم ومناحي الحياة المختلفة أو العواقب الأوسع للنزاع على النساء، الأطفال، والمدنيين.

معايير التقديم

باب التقديم مفتوح للصحفيات المستقلات المقيمات حاليًا في غزة.

يجب أن تكون لدى المتقدمات خبرة سابقة في الصحافة أو السرد القصصي (لا يشترط الانتماء الرسمي لمنظمات إعلامية).

تفاصيل برنامج SIRI غزة

ستنتج كل صحفية قصتين تعكسان الحياة اليومية، الواقع الإنساني، أو التأثير الشخصي أو الجماعي للحرب.

يمكن أن تتضمن صيغ القصص: فيديوهات قصيرة (حتى 4 دقائق)، مقالات، بودكاست، مقالات مصورة، أو تقارير استقصائية.

ستحصل كل صحفية مختارة على 500 يورو، وسيتم اختيار 30 صحفية للمشاركة في البرنامج.

سيوفر البرنامج أيضًا التوجيه والتدريب لتحسين المهارات الصحفية، تطوير القصص، وجودة الإنتاج. (2-3 جلسات توجيه فردية وجماعية مع مدرب مختص).

سيتم الاختيار بناء على المقترحات المقدمة من قبلكن وانسجامها مع المعايير الموضحة.

الموعد النهائي للتقديم هو 15 ديسمبر 2024. سيتم الرد عليكن في موعد أقصاه 22 ديسمبر 2024.

مراكز الدعم

مراكز دعم الصحفيين التابعة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين في مستشفى المعمداني، مواصي خان يونس، ودير البلح متاحة للصحفيين/ات للعمل، الوصول إلى الإنترنت، والحصول على دعم إضافي.