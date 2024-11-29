السفيرة أمل جادو تسلم رسالة مهمتها كممثلة لفلسطين لدى الاتحاد الأوروبي لجوزيب بوريل

رام الله – وطن: سلمت السفيرة أمل جادو-شكعة، رسالة مهمتها كممثلة لفلسطين لدى الاتحاد الأوروبي إلى جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

ونقلت السفيرة جادو تحيات الرئيس محمود عباس، وتقديره العالي لمواقف بوريل المبدئية، واصفة هذه اللحظة بـ"التاريخية".

واكدت جادو على الأهمية الكبيرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، معربة عن تطلعها إلى تعاون مثمر خلال فترة توليها لمهامها، ومشيدة بالدور المحوري الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وإرساء أسس السلام العادل في المنطقة.

وفي ختام اللقاء، تقدمت السفيرة جادو-شكعة بخالص الشكر والتقدير لبوريل، مثمنة جهوده البارزة ودوره القيادي خلال فترة عمله كممثل أعلى للسياسة الخارجية الأوروبية.

وأشادت بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، وقدمت له درعاً تقديرياً باسم الرئيس.