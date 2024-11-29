القنصل العامّ الفرنسيّ في دبيّ يزور جناح شركة نصّار ستون في معرض الخمسة الكبار في الإمارات

رام الله - وطن: زار القنصل العامّ الفرنسيّ في دبيّ والإمارات الشّماليّة جان كريستوف باريس، والمفوض التجاري والإستثماري الفرنسيّ، والمدير الإقليمي لوكالة بيزنس فرانس الشرق الأوسط أكسيل بارو، جناح شركة نصار في معرض الخمسة الكبار الذي يقام في دولة الامارات، حيث كان في استقبالهم رئيس مجلس ادارة الشركة نصار نصار ، حيث نال المعرض إعجابهم واستحسانهم من الناحية الجماليّة ومن ناحية الإتقان المُميّز في العمل.

وخلال النقاش قام نصار بالحديث عن سبل التعاون المشترك بين الطرفين في عدة امور منها اغاثة اهلنا في غزة والتركيز على امدادها بالغذاء والدواء، ووضع الجهد المطلوب من طرفهم لإيقاف الة الحرب في غزة. بالإضافة لنقاش تطوير القطاع الصناعي وانشاء مدن صناعية في فلسطين بالتعاون مع دولة فرنسا لما فيه مصلحة لتبادل الخبرات وتطوير الصناعة.