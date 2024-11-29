اصابة 9 مستوطنين بعملية اطلاق نار استهدفت حافلة قرب "ارائيل" واستشهاد المنفذ سامر حسين

رام الله - وطن: أُصيب 9 مستوطنين بينهم جنود من جيش الاحتلال قرب مستوطنة "أريئيل" ، اليوم الجمعة، بعملية إطلاق نار، استهدفت حافلة، استشهد منفّذها.

وذكرت وزارة الصحة انها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد سامر محمد أحمد حسين (٤٦ عاماً) برصاص الاحتلال قرب سلفيت، وهو من قرية عينابوس

وقد أسفرت عملية إطلاق النار عن إصابة 9 مستوطنين بجراح؛ وقد أُصيب 4 بإطلاق النار، بينهم 3 أُصيبوا بجراح خطيرة، فيما أُصيب رابعهم بجراح متوسطة الخطورة، فيما وُصفت الإصابات الأخرى بالطفيفة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن منفذ العملية كان يحمل سلاحا "أوتوماتيكيا"، مشيرة إلى أنه ارتدى درعا واقيا ضدّ الرصاص.

وقد استهدف إطلاق النار الحافلة، أثناء وقوفها في محطة حينما كانت في طريقها إلى تل أبيب، ما أسفر عن عدد الإصابات الكبير.

وأكّد جيش الاحتلال في بيان، وقوع العملية، مشيرا إلى أنه تم "تحييد" منفّذها.

وقال جيش الاحتلال في بيان لاحق: "قام (منفذ) بإطلاق النار صوب حافلة إسرائيلية عند تقاطع ’غيتي أبيشر’، مما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار".

وأضاف أنّ قواته "حيّدت" المنفّذ في الموقع، مشيرا إلى قيامها "الآن بإغلاق المنطقة، وتنفيذ عمليات تمشيط في المنطقة".