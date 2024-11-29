المحكمة العليا الهولندية توصي بوقف تصدير مكونات طائرات "إف - 35" لإسرائيل

وطن: أوصى المدعي العام للمحكمة العليا في هولندا أعلى محكمة في البلاد، الجمعة، بتأييد الحكم الذي ينص على أنه يتعين على الدولة الهولندية وقف تصدير مكونات طائرات F-35 لإسرائيل.

ووفق وكالة "رويترز"، قالت المحكمة العليا تعليقا على تأييدها الحكم إن "وقف تصدير قطع غيار إف 35 إلى إسرائيل يستند إلى خطر انتهاك القانون الدولي بغزة".

ورفضت ما وصفته "ادعاء الحكومة أن سياسة الدفاع وتصدير السلاح تندرج ضمن صلاحياتها الواسعة".

وفي شباط الماضي، قضت محكمة هولندية، أنه يتعيّن على هولندا وقف تسليم قطع غيار مقاتلات F-35 إلى إسرائيل، والتي تشن حرباً على قطاع غزة.