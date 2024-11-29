نائب في الكنيست يدعو لاقتطاع جزء من قطاع غزة والاستيطان فيه

وطن: دعا نائب بالكنيست الإسرائيلي من حزب “الليكود” الذي يقوده رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى اقتطاع جزء من قطاع غزة والاستيطان فيه.

وقال أفيخاي بورون، وهو مستوطن، في حديث لهيئة البث الإسرائيلية، الجمعة: "علينا البقاء في غزة، وما سيبقِي قوات الجيش هناك هو الاستيطان، لأن الجيش يأتي بعد الاستيطان".

وأضاف: "يجب على سكان غزة أن يدفعوا ثمن الهجوم المجنون (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، ويجب اقتطاع جزء من قطاع غزة".

وتابع: "يجب على الجيش أن يبقى هناك، حتى لو قررنا الاستيطان في القطاع، وحتى لو قررنا عدم القيام بذلك، وذلك حتى يتم تشكيل حكومة مدنية طبيعية (فلسطينية) صديقة لإسرائيل".

والثلاثاء، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى إعادة احتلال قطاع غزة وخفض عدد الفلسطينيين فيه إلى النصف من خلال تشجيع الهجرة الطوعية.