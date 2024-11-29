الاحتلال يعتقل مواطنا ويداهم منازل في الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنا وداهمت عددا من منازل المواطنين في عدة مناطق من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت المواطن شاكر سعيد الكومي من قرية حدب الفوار جنوب الخليل.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن عيسى أبو ميالة في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وفتشته، وخربت محتوياته بشكل متعمد.

وفي بلدتي الشيوخ وسعير شمال شرق الخليل، داهمت تلك القوات عددا من منازل المواطنين، في منطقتي "الزراقة ومراح الدنان"، وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.