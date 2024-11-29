العدوان مسح 1410 عائلات فلسطينية من السجل المدني

رام الله - وطن: نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، تقريرا بشأن "حصيلة المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق العائلات الفلسطينية خلال عام من الإبادة الجماعية".

وقالت الوزارة أن قوات الاحتلال ارتكبت 7160 مجزرة بحق العائلات، حيث تم محو 1410 عائلات كاملة من السجل المدني، فيما بلغ عدد العائلات التي بقي منها ناج واحد فقط 3463 عائلة.

ولفتت الوزارة إلى أن أكثر العائلات فقدا للأفراد كانت عائلة النجار، التي قتل منها 520 فردا، المصري 287، عاشور 217، حجازي 199، عوض 198.

وكانت وزارة الصحة نشرت الخميس تحديثها الأخير بشأن عدد ضحايا العدوان على قطاع غزة، مشيرة إلى أنه بعد 419 يوما من الحرب على القطاع قتل 44,330 شخصا وأصيب 104,933، فيما لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.