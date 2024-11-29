الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين ويصادر ثلاث مركبات من بيت فوريك شرق نابلس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، أربعة مواطنين من بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وصادرت ثلاث مركبات، واستولت على مصاغ ذهبي ومبلغ مالي.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من الآليات والجيبات الاحتلالية اقتحمت القرية، وداهمت عدة منازل فيها، وفتشتها وعبث بمحتوياتها، واعتقلت أربعة مواطنين، وهم: محمد محمود خطاطبة، ومحمد حسام أبو حيط حنني، وثائر بدران مليطات، ومحمود بسام نصر حنني.

وأضافت المصادر، ان قوات الاحتلال استولت على ثلاث مركبات خلال اقتحامها، تعود ملكيتها للمواطنين: محمد حسام حنني، وللشقيقين محمد ويوسف حسن أبو سمرة، كما استولت على مصاغ ذهبي ومبلغ مالي من منزل المواطن بسام حنني.

في السياق ذاته اقتحمت قوة احتلالية البلدة القديمة في نابلس، وتجولت في عدد من الشوارع فيها ولم يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات لمنازل.